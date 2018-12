Borussia Dortmund, Weigl può partire in prestito: Roma in pole

Stando alla Bild, Julian Weigl potrebbe lasciare il Borussia Dortmund in prestito per diciotto mesi: è uno dei nomi che sta seguendo il ds Monchi per rinforzare la Roma, ma non piace solo ai giallorossi essendo stato accostato anche al Milan. Il tedesco è finito ai margini della squadra giallonera e il fatto che possa partire in prestito lo rende particolarmente appetibile.