Brahim torna al Milan in prestito biennale. CorSport: "Un 10 in attesa del vero 10"

Tutto fatto per il ritorno in Italia di Brahim Diaz. Con modalità leggermente differenti rispetto a quelle preventivate: innanzitutto perché il prestito dal Real sarà biennale, e non di una stagione - scrive il Corriere dello Sport -, e in secondo luogo perché la dieci che fino a qualche settimana fa apparteneva a Calhanoglu finirà sulle sue spalle. Ciò non significa che non arriverà un nuovo trequartista, si tratta semplicemente di un premio a un giocatore molto apprezzato nella scorsa stagione. I rossoneri sborseranno 2-3 milioni per un prestito di due stagioni, che consentirà al club di accedere ai benefici fiscali del Decreto Crescita.