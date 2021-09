Ceccarini: "Il Milan oltre a Kessie punta a blindare anche Theo Hernandez"

Il Milan è invece alle prese con la questione Kessié. Dopo le parole di totale apertura del giocatore, ancora non si è arrivati alla conclusione della trattativa. Il club rossonero offre 5,5 milioni di euro a salire, la richiesta è però superiore. È chiaro che lo sforzo economico fatto dal Milan è significativo.

Ora tocca al giocatore dare un segnale forte, anche perché il Millan non è intenzionato a salire oltre. Maldini e Massara stanno pensando anche ad allungare il contratto a Theo Hernandez. L’esterno spagnolo è stato un grande acquisto e proprio per questo il club rossonero si vuole cautelare, visto che gli estimatori non mancano. L’obiettivo è allungare il contratto, che al momento è in scadenza nel giugno 2024.