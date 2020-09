Ceccarini: "Milan, Soumaré alternativa a Bakayoko. Il Lione su Paquetá"

Definito il colpo Tonali, il Milan è al lavoro per completare il suo mercato. A oggi servono ancora tre colpi: un altro centrocampista, un esterno destro e un difensore centrale. Maldini e Massara continuano a parlare con il Chelsea per trovare una soluzione per Bakayoko. Il problema non è la formula ma la valutazione. Il club inglese è disponibile al prestito oneroso con diritto di riscatto ma a una cifra vicina ai 30 milioni e per ora su queste basi niente accordo. C’è anche un’alternativa che i rossoneri stanno prendendo in considerazione ed è Soumarè del Lille. Acquisti ma anche la questione Donnarumma. Una situazione molto delicata in casa rossonera, anche perché Gigio ha il contratto in scadenza nel giugno 2021 e già a febbraio potrebbe accordarsi con un altro club. Il Milan è pronto ad offrirgli un contratto superiore a quello attuale ma a oggi non ci sono stati passi in avanti. È evidente che se non si dovesse raggiungere un accordo, Donnarumma potrebbe diventare una clamorosa occasione di mercato. Nel caso, la Juventus sarebbe in pole position. Sul fronte partenze continuano i contatti con il Lione per Paquetà. Il Milan punta ad ottenere 25 milioni di euro. Per Krunic c’è invece il Friburgo.