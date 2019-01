Chelsea, Sarri su Higuain: "Non so quanto sia vicino, ho parlato due settimane fa con Marina e sa ciò che penso"

Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa in corso a Cobham alla vigilia di Arsenal-Chelsea, ha risposto in merito alla situazione relativa a Gonzalo Higuain e su quanto il Pipita sia vicino al Chelsea: "Non lo so, io voglio essere chiaro. Ho parlato con Marina (Granovskaia, ndr), lei conosce il mio pensiero e quindi io ho deciso di essere focalizzato sul campo e gli allenamenti. Marina sta lavorando duramente, ma non so niente riguardo al calciomercato. Non la chiamo ogni sera, preferisco spendere le mie energie mentali sul campo".