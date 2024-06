Con Joshua anche Jordan? Il curriculum dell'altro Zirkzee

Questa mattina il Corriere della Sera riporta una suggestione di mercato che per il Milan ha un po' un sapore amarcord. Secondo quanto riportato dal quotidiano generalista, infatti, l'agente di Joshua Zirkzee, il procuratore Kia Joorabchian, per sbloccare la trattativa con i rossoneri e ammortizzare la richiesta di 15 milioni sulle commissioni, avrebbe offerto al club rossonero di inserire nella trattativa complessiva anche il fratello dell'attaccante del Bologna, Jordan, classe 2005 che da tre anni gioca nelle giovanili del Bayer Leverkusen.

Ma chi è Jordan Zirkzee? Fratello minore di Joshua, come il più grande in famiglia è partito da piccolino con la maglia degli Spartaan '20. E, sempre come il fratello maggiore, si è poi trasferito nel settore giovanile del Feyenoord. Poi le strade si sono separate: Joshua si è affacciato nel calcio professionistico mentre nel 2021 Jordan è approdato al Bayer Leverkusen. Nel suo primo anno, con l'under 17, Zirkzee junior ha giocato 14 partite segnando 2 gol. L'anno dopo è approdato in under 19: tra campionato, coppa e Youth League ha giocato 23 gare segnando 4 gol. Quest'anno, sempre in U19, in campionato e coppa è stato schierato 21 volte trovando la rete in 6 occasioni.