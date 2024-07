Con un tweet a sorpresa il Napoli annuncia di non essere più sul 'pur bravo Hermoso'

Il Napoli si sfila dalla corsa per Mario Hermoso, difensore spagnolo classe '95 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid. Attraverso i suoi canali social, il club partenopeo ha annunciato di non essere più interessato al difensore di Madrid. "La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli", si legge nel tweet della società partenopea.

In questo momento il Napoli ha in rosa sette difensori: gli ultimi arrivati Marin e Buongiorno, ma anche Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus e Ostigard. Quest'ultimo, però, potrebbe presto andare via dopo l'offerta del Rennes da sette milioni di euro per il cartellino: il centrale norvegese classe '99 è orientato verso il sì.

E a proposito di uscite: è fatta per il trasferimento di Jesper Lindstrom all'Everton. Acquistato un anno fa per trenta milioni di euro, il trequartista classe 2000 passa ai toffees con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto: i partenopei incasseranno subito tre milioni di euro mentre il diritto di riscatto è fissato a 22 milioni. Lindstrom lascerà la Serie A da meteora: meno di cinquecento minuti giocati nell'ultima Serie A e zero reti realizzate.