CorSera - Inter, rallentamenti sul fronte Dybala. Il Milan osserva sullo sfondo...

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava tutto fatto fino a qualche giorno fa e invece ci sono dei seri rallentamenti in casa Inter sul fronte Paulo Dybala: prima di chiudere per l'argentino, i nerazzurri devono infatti fare delle cessioni, ma sia Dzeko che Sanchez non sembrano intenzionato a lasciare Milano. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che sullo sfondo c'è il Milan che ossserva con attenzione la situazione, ma senza il rinnovo di Maldini e Massara non verranno fatti passi ufficiali.