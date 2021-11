CorSera - Milan, l'obiettivo di Ibra è il rinnovo per un altro anno per andare al Mondiale: c'è fiducia

Domenica sera contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad essere decisivo con un gol segnato e un rigore conquistato. Lo svedese non intende assolutamente fermarsi: come riporta stamattina il Corriere della Sera, il suo obiettivo ora è il rinnovo per un altro anno con i rossoneri per andare al Mondiale di Qatar 2022 con la sua Svezia. C’è fiducia.