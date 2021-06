Il primo giocatore che il Milan proverà a chiudere la settimana prossima è Brahim Diaz. Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa con il Real Madrid procede bene e c’è ottimismo in casa rossonera. Maldini sta trattando il prestito con diritto di riscatto e in queste ore si deciderà la cifra da inserire per l’acquisto a titolo definitivo.