CorSport - Milan a caccia del nuovo centravanti: stuzzica sempre il nome di Gimenez del Feyenoord

Il Milan prosegue la sua ricerca del nuovo attaccante dopo l'addio di Olivier Giroud, che andrà a giocare negli Stati Uniti nel Los Angeles FC. Come riferisce il Corriere dello Sport, un nome che stuzzica sempre molto i rossoneri è quello di Santiago Gimenez, centravanti classe 2001 del Feyenoord e della nazionale messicana con cui questa estate parteciperà alla Coppa America.

Gimenez, che ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, è reduce da due grandi stagioni a livello realizzativo in Olanda: con la maglia del Feyenoord ha infatti segnato 49 gol in 86 partite (26 reti quest'anno, di cui 23 in campionato, due in Champions League e uno in Europa League).