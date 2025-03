Il Milan vuole tenersi Alex Jimenez il più a lungo possibile: il piano dei rossoneri

Il Milan proverà a tenersi Alex Jimenez il più a lungo possibile. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per questo motivo nelle prossime settimane il club di via Aldo Rossi ha in programma di incontrare il Real Madrid per rivedere i termini dell’accordo in corso: il Diavolo lo ha riscattato a giugno 2024 e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028, ma gli spagnoli hanno mantenuto un diritto di recompra (possono riprenderlo a 9 milioni quest'estate e a 12 milioni nel 2026). E il Milan vuole parlare con il Real proprio di queste clausole per provare a tenersi Jimenez il più a lungo possibile.

Questi i numeri stagionali di Jimenez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 14

PRESENZE SERIE C: 14

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 3

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 34

MINUTI IN CAMPO: 2438'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 10

ESPULSIONI: 1 (per doppio giallo)