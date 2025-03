Il Milan ha già deciso: Kyle Walker sarà riscattato dal City

Il Milan ha già deciso quale sarà il futuro di Kyle Walker. Come scrive il Corriere dello Sport, i rossoneri riscatteranno l'esperto difensore dal Manchester City per le sue doti tecniche, ma soprattutto per la leadership e la personalità che può trasmettere alla squadra. Il nazionale inglese è sempre stato utilizzato da mister Sergio Conceiçao da quando è sbarcato in Italia, tranne per due partite in cui ha avuto problemi fisici, e si è rivelato sempre affidabile, seppur lontano dal rendimento dei tempi migliori in quel dell'Etihad.

Quanto costerà riscattarlo dal City

Il Diavolo - si legge - eserciterà il diritto di riscatto inserito nel contratto firmato a gennaio, versando 5 milioni di euro nelle casse dei Citizens e assicurandosi Walker per altri due anni, ovvero fino al 30 giugno 2027.

L'incoronazione di Walker nelle parole di Fabregas

"Diao è un giocatore completo: può interpretare tanti ruoli lì davanti, ha qualità, può giocare tra le linee. L’altro giorno contro il Milan aveva di fronte uno dei terzini più forti degli ultimi 10 anni da affrontare, cioè Walker. Si può sbagliare, non dico mai niente quando si sbaglia. Ci si allena e migliora sempre. Ma io chiedo sempre che mentalità e coraggio di giocare con la testa libera ci siano: è importante. Tutti questi giocatori me lo garantiscono".