CorSport - Milan, Taremi obiettivo a zero. Si può attendere giugno

La storia tra Mehdi Taremi è implosa appena prima di cominciare ma non è detto che in futuro i pezzi del puzzle si possano ricomporre. Sembrava tutto fatto tra rossoneri e Porto a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo ma poi un cambio di alcune condizioni degli agenti del giocatore ha fatto saltare tutto.

Secondo l'indiscrezione del Corriere dello Sport il centravanti si sarebbe attivato per cambiare entourage in vista del prossimo futuro. L'attaccante del Porto rimane un obiettivo del Milan e i rossoneri potrebbero tentarci seriamente se il giocatore non dovesse rinnovare il contratto con i portoghesi, eventualità che lo lascerebbe come un'appetibile soluzione a parametro zero.