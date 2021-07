Daily Mail - Il Milan fa sul serio per Coutinho: primi contatti con il Barça

Non solo Miralem Pjanic, da Barcellona potrebbe tornare - a prezzo di saldo - anche un'altra stella ex Serie A. Come scrive questa mattina il Daily Mail, il Milan fa sul serio per Philippe Coutinho, tanto che tra i due club ci sarebbero già stati dei primi contatti per il prestito del centrocampista brasiliano con un passato all'Inter. Visto il rendimento poco convincente e i tanti infortuni, il tabloid britannico spiega anche come le pretese economiche dei blaugrana, nell'ottica di un eventuale diritto di riscatto o cessione a titolo definitivo (più per le big di Premier League), del giocatore si sarebbero di gran lunga abbassate. L'obiettivo del Barça è quello di ridurre sensibilmente gli ingaggi della prima squadra per potersi permettere quanto prima il rinnovo ufficiale di Lionel Messi e anche qualche altro colpo in entrata.