Dall'Argentina - L'agente di Julian Alvarez vola in Europa per ascoltare le proposte dei club

Tra gli obiettivi di mercato di molti club europei c'è anche Julian Alvarez, attaccante in forza al River Plate. Fernando Hidalgo, agente del giocatore argentino, ha deciso di volare in Europa per ascoltare le proposte di tre top team maggiormente interessati, tra cui Bayern Monaco, Atletico Madrid e Manchester United. Al momento queste squadre sono in vantaggio su Milan, Inter e Juventus anche se nessuno è ancora arrivato al punto di offrire i 20 milioni di euro della clausola rescissoria. A riferirlo è il quotidiano argentino Olé.