Dall'estero - Milan su Bulka del Nizza se dovesse partire Mike Maignan

vedi letture

Le indiscrezioni degli scorsi giorni relative all'interesse del Manchester City per Mike Maignan starebbero trovando riscontri. Nonostante abbia dichiarato di trovarsi bene in quel di Milano, il portiere francese potrebbe lasciare comunque il Milan nel prossimo calciomercato per sostituire ai Citizens Ederson, seriamente tentato dalle sirene saudite.

Qualora questo scenario dovesse realizzarsi, il Milan avrebbe già individuato il sostituto di Mike Maignan, ovvero Marcin Bulka del Nizza. Stando a quanto riportato dal collega Tomasz Włodarczyk per meczyki.pl, i dialoghi per il trasferimento in rossonero del portiere della Nazionale polacca sarebbero addirittura già iniziati nell'ombra più totale, ma è inutile dire che il tutto dipenderà ovviamente da cosa vorrà fare Maignan.