Dalla Francia - Kamara vuole restare al Marsiglia, ma il Milan può sperare

Boubacar Kamara ha deciso: niente cessione in vista della prossima sessione di mercato. L'obiettivo del giovane difensore centrale del Marsiglia infatti, è quello di disputare la prossima Champions League con la maglia del suo club del cuore e poi prendere in considerazione una possibile partenza solo al termine della stagione 2020-2021. Il giocatore è seguito con interessa dal Milan e dal PSG, con la società marsigliese che sarebbe pronta ad andare contro la volontà del giocatore nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta da almeno 40 milioni di euro. A riportarlo è L'Equipe.