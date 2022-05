Dalla Francia - Milan-Lille, avviati i contatti per Botman e Sanches

MilanNews.it

Stando a quanto riportato da Alexis Bernard, noto giornalista e direttore de "Le10sport", il Lille ha avviato i contatti col Milan per i trasferimenti di Renato Sanches e Sven Botman per cercare un accordo per un doppio trasferimento estivo.

Il club francese, reduce da una stagione deludente, ha bisogno di vendere e le situazioni che riguardano il centrocampista portoghese e il centrale olandese sono le più calde. L'obiettivo di Milan e Lille è quello di arrivare ad un accordo che soddisfi tutti: i dialoghi e le trattative tra i club sono iniziate e proseguiranno nei prossimi giorni.