Dalla Spagna, anche il Real Madrid pensa a Kessie in vista di giugno

Continua ad ampliarsi il ventaglio delle pretendenti che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione di Franck Kessie. Come riportato da AS, sul centrocampista del Milan si è fatto forte anche l’interesse del Real Madrid. Il giocatore ivoriano è alle prese da tempo con una difficile trattativa per il rinnovo di contratto, e a fine stagione potrebbe salutare Milano e liberarsi a parametro zero. Le merengues sono pronte a tentare il colpo a costo zero, pur dovendosi guardare dall’agguerrita concorrenza del Paris Saint-Germain, che dopo aver perso in estate Eduardo Camavinga, andato proprio al Real, ora non vuole farsi sfuggire l’affare.