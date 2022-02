Dalla Spagna: Asensio in uscita dal Real Madrid: piace anche al Milan

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Nonostante Marco Asensio sia in trattativa da tempo con il Real Madrid per il rinnovo del proprio contratto, in scadenza nel 2023, l'accordo sembra difficile da trovare. Ecco che si apre, quindi, la possibilità della cessione per lo spagnolo davanti ad una cifra tra i 50 e i 60 milioni: come riporta Sport sul giocatore ci sono tante squadre europee, tra le quali è presente anche il Milan. Oltre ai rossoneri sono interessante anche la Juventus e le varie potenze come PSG, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal.