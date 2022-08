Depositato il contratto di Jan-Carlo Simic in Lega. Il classe 2005 arriva dallo Stoccarda

MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale della Lega di Serie A, è stato depositato il contratto che sancisce l'acquisto da parte del Milan del giovane difensore serbo Jan-Carlo Simic. Il classe 2005 arriva dallo Stoccarda in un'operazione che si aggira attorno al milione di euro (secondo le indiscrezioni arrivate dalla Germania nei giorni scorsi). Già da ieri il calciatore si è allenato con la Primavera di Abate con cui disputerà la prossima stagione. Simic è compagno di Lazetic nella nazionale under 19 della Serbia.