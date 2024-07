Di Marzio: "Ci sono diverse situazioni ancora in fase di sviluppo. Da Lukaku a Dovbyk. A centrocampo i nomi sono Fofana, Rabiot e Chukwuemeka"

E' intervenuto così il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio in merito alle ultime novità riguardanti le mosse dei rossoneri questa estate. Questo l'aggiornamento sul mercato del Milan a Sky Calciomercato - L'Originale.

Il rebus in attacco e le opzioni per il centrocampo, così parla Di Marzio: "Per il Milan restano vari rebus per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Ci sono diverse situazioni da risolvere come quelle relative a Lukaku, Zirkzee e Artem Dovbyk. Anche per il centrocampo i rossoneri si stanno guardando attorno, i nomi sono sempre quelli: Fofana, Rabiot e Chukwuemeka".