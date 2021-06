Di Marzio: "Il sostituto di Calhanoglu? Ziyech tra i primi posti nella lista"

Ginaluca Di Marzio, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato del possibile obiettivo del Milan per sostituire Calhanoglu: “Non c’è fretta, il mercato non è ancora finito. Ziyech è tra i primi posti in questa lista del possibile trequartista. Col Chelsea i ragionamenti sono molto ampi, possono coinvolgere anche altri giocatori e non solo Ziyech e Giroud”.