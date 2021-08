Di Marzio: "Manca l'ultimo ok del Monaco, ma Pellegri è in arrivo. Per Bakayoko stanno chiudendo in prestito"

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul mercato rossonero: "Manca l'ultimo ok del Monaco, ma le due società hanno già l'accordo da ieri sera. Il club francese, quindi, deve soltanto vidimare il prestito di un milione e il riscatto a sei, che diventa obbligo ad un numero di presenze non altissimo. C'è anche un milione di bonus per la qualificazione in Champions e una percentuale sulla futura rivendita. Pellegri quindi è in arrivo al Milan, a fare l'attaccante giovane. Se Pioli giocherà con due attaccanti Pellegri avrà più opportunità, se invece giocherà con uno avrà meno possibilità. Il club rossonero, comunque, lo ha convinto dicendogli che avrà il suo spazio, magari anche in ottica futura".

Sul centrocampo: "Per bakayoko stanno chiudendo in prestito con diritto. Per Adli, invece, stanno continuando a trattare con il Bordeaux".

Sul trequartista: "Il Milan ha già fatto tanto, però se riuscirà a trovare il nome offensivo, che sia trequartista o attaccante esterno, alla giuste condizioni, la società si farà trovare pronta".