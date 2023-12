Di Marzio: "Milan, accordo trovato con Popovic fino al 2028". Ecco quando sbarcherà in Italia

Novità importante di calciomercato sul Milan: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, infatti, il club rossonero ha trovato nelle ultime ore un accordo per l'arrivo di Matija Popovic, attaccante classe 2006 del Partizan Belgrado, a parametro zero a gennaio (il suo attuale contratto scade il prossimo 31 dicembre). L'accordo raggiunto dal Diavolo con il giocatore avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Le parti stanno sistemando gli ultimi dettagli, ma ormai l'intesa è stata raggiunta. Popovic sbarcherà in Italia dopo che avrà compiuto 18 anni (8 gennaio) per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto con il Milan. Sul giocatore serbo, che può ricoprire più ruoli in attacco, c'era l'interesse anche di altri top club come Real Madrid, Juventus e Barcellona, ma alla fine a spuntarla è stato il club di via Aldo Rossi.