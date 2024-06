Di Marzio - Milan, richieste per Ballo-Tourè: c'è una squadra di serie B inglese

Tra i tanti obiettivi per questa finestra di calciomercato, il Milan ha anche quello più o meno impellente di liberarsi degli esuberi all'interno della rosa. Tra questi c'è sicuramente anche Fodé Ballo- Touré, terzino senegalese che in rossonero non è mai sbocciato e che nell'ultima stagione ha militato in prestito al Fulham, in Premier League. Con la squadra londinese però non è mai sbocciato il feeling giusto, tanto che Ballo ha giocato pochissimo e scaldato la panchina tantissimo: l'esito è stato solo una conseguenza, non c'è stato il riscatto,

Ora il Milan, che non riserva a Ballo-Touré un posto all'interno dei suoi piani per il futuro, cerca una soluzione in fretta per liberarsi del giocatore. Un assist potrebbe arrivare ancora una volta dall'Inghilterra, ma questa volta dalla Championship, la serie B inglese. Secondo quanto riportato ieri sera dal sito di gianlucadimarzio.com sul terzino rossonero ci sarebbe l'interesse del Watford, squadra che ha concluso al 15esimo posto l'ultimo campionato di seconda divisione. Il club britannico ha fatto richiesta a quello rossonero per il calciatore.