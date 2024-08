Di Marzio: "Non mi stupirei se alla fine al Milan arrivasse un parametro zero di lusso come Rabiot"

Il Milan è in trattativa da tempo con il Monaco per Youssouf Fofana. Su questa trattativa, Gianluca Di Marzio ha rilasciato queste parole a ilgiornale.it: "Il Milan pensava che Fofana, essendo in scadenza di contratto, sarebbe andato via a condizioni favorevoli, ovvero massimo 20 milioni di euro. Il Monaco però è un altro club duro da questo punto di vista e Moncada lo sa bene perché ci ha lavorato. I francesi sono partiti da 35 milioni di euro, è tosta come trattativa perché il Monaco non ha bisogno di venderlo e sta cercando di creare l'asta per guadagnarci maggiormente. Purtroppo, come dimostrato da Todibo nelle ultime ore, il sì del giocatore vale fino ad un certo punto, oggi la forza della Premier League sia a livello di offerte per il cartellino che per l'ingaggio è nettamente superiore rispetto alla Serie A.

Sicuramente in casa rossonera hanno delle alternative e non mi stupirei se alla fine arrivasse un parametro zero di lusso come Adrien Rabiot. Sarebbe la ciliegina sulla torta di qualsiasi squadra, vero è che dovresti corrispondergli un ingaggio molto alto però è un giocatore che andrebbe a rinforzare pesantemenet la rosa. L'Inter non ha bisogno in quel ruolo, le altre sono coperte e non spenderebbero tanto di ingaggio, in Italia l'unica che può tentare di prendere Rabiot è solo il Milan".