Di Marzio: "Rinnovo Leao? La trattativa procede in grande serenità. Si lavora per arrivare ad un'intesa"

Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, ha parlato così del futuro di Rafael Leao e della trattativa con il Milan per il rinnovo: "Tra il Milan e Leao c'è un clima di serenità. La trattativa sta andando avanti, si sta continuando a lavorare per arrivare un'intesa. Non è sicuramente una questione di ore, ma le cose stanno procedendo in grande serenità".