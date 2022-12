Di Marzio sul CorSera sul vice Maignan: "Mendy per il Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un articolo sul Corriere della Sera, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, ha analizzato la situazione in casa Milan in vista di gennaio. Per quanto riguarda la situazione portiere, il giornalista scrive: "Il Milan si è già mosso per prenotare Sportiello come vice per la prossima stagione. Adesso però la strategia è quella di essere vigili e pronti subito per un portiere a titolo temporaneo e possibilmente low cost; ecco perché la strada che porterebbe a Mendy del Chelsea (meno titolare in questo campionato) è sia ripida che onerosa".