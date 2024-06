Fabregas: "Fofana? Ho sentito che andrà al Milan. Fonseca lo conosce"

Cesc Fabregas si appresta a vivere la prima esperienza da allenatore di Serie A con il Como che ha festeggiato la promozione grazie al 2° posto raggiunto nella Serie B che si è da poco conclusa. L'ex centrocampista spagnolo, però, potrebbe aver rivelato un indizio di mercato da legare al Milan, nel corso di una chiacchierata da lui tenuta nel podcast Planet Premier League della BBC.

In particolare, Fabregas è stato stuzzicato su Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese, e della possibilità di vedere un profilo del genere giocare in Premier League. Ha detto Fabregas: "Lo conosco, ci ho giocato insieme: è un calciatore sia dinamico che forte, bravo anche con la palla. È il profilo del giocatore moderno: aggressivo ma box to box. Fofana mi piace molto, penso si adatterebbe bene allo stile della Premier League e mi stupisce non aver sentito parlare di lui per il Manchester United. Ho sentito che andrà al Milan, perché lì andrà ad allenare Fonseca che viene dalla Francia. Si conoscono".