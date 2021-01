Fiorentina, brusca frenata per Conti: la trattativa resta comunque in piedi

Importanti novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, c'è stata una brusca frenata per quanto riguardo la trattativa tra Andrea Conti del Milan e i gigliati visto che sembrava dovesse arrivare a momenti la fumata bianca. Tuttavia l'operazione è impostata e rimane ancora in piedi con le parti che potrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni.