Fiorentina, Montella mette nel mirino tre giocatori rossoneri

Oltre al tanto chiacchierato mercato in entrata, il Milan deve guardarsi anche dagli assalti delle altre squadre per i suoi giocatori. Nelle ultime ore, come riferito da calciomercato.com, la Fiorentina di Vincenzo Montella avrebbe messo nel mirino tre profili rossoneri per gennaio. Si tratta dei nomi di Fabio Borini, Davide Calabria e Giacomo Bonaventura. Se il primo appare in uscita da tempo ed è seguito da molti club inglesi, per il secondo invece si valutano offerte non inferiori ai 15 milioni di euro. Per quanto riguarda Bonaventura, invece, sembra da escludersi l'ipotesi di una sua possibile partenza data l'importanza del numero 5 rossonero nello scacchiere di Pioli.