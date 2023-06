FOCUS MN - Alla scoperta di Noah Raveyre, il nuovo portiere della primavera rossonera

Oggi a Casa Milan è stata la giornata dei portieri: non solo Marco Sportiello ha firmato il suo contratto con il Milan per prendere il ruolo di vice Maignan, lasciato vacante da Tatarusanu; anche Noah Raveyre si è legato al diavolo. Giovanissimo estremo difensore francese e classe 2005 in arrivo a parametro zero dal Saint Etienne, Raveyre sarà aggregato alla Primavera di Ignazio Abate a partire dalla prossima stagione.

Obiettivo dichiarato

Il Milan ha puntato su Noah Raveyre già da diverso tempo: già nell'ottobre scorso dalla Francia davano per fatto l'accordo che oggi a Casa Milan è stato messo nero su bianco. Il giovane estremo difensore è un talento cristallino del calcio francese e in patria hanno molte aspettative. La sua giovanissima carriera è stata fino a questo momento centrata solo sul Saint Etienne, società in cui Noah è cresciuto. Nel club ha giocato soprattutto nella selezione giovanile ma ha esordito sia nella formazione B che nella prima squadra, in Ligue 2, nel corso dell'ultima stagione. Con la Francia under 17, poi, lo scorso anno, ha vinto l'Europeo di categoria. Un portiere molto agile per un'altezza di 192 centimetri.