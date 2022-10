MilanNews.it

Secondo quanto riferisce in Francia il portale envertetcontretous.fr, Noah Raveyre, portiere classe 2005 del Saint-Étienne, si trasferirà a fine stagione al Milan. Il giovane estremo difensore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con il club francese. Il suo futuro sarà dunque in rossonero.