Il Milan aspetta una risposta da Thiaw: il tedesco non è ancora convinto del trasferimento al Como

Il Milan ha trovato nei giorni scorsi un accordo con il Como per Malick Thiaw: al Diavolo andrebbero 25 milioni di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto da ben quattro milioni di euro a stagione. Come spiega stamattina Tuttosport, i due club stanno aspettando ancora la risposta del difensore tedesco che non sembra essere convinto del tutto di trasferirsi nella squadra di Cesc Fabregas.

Sempre con il Como, il Milan è in trattativa per Alvaro Morata che ha già dato il suo ok a questa operazione. Anche le due società hanno un accordo, quello che manca è il via libera del Galatasaray all'interruzione del prestito dello spagnolo ai turchi che scade a gennaio 2026. Una volta arrivato il sì del club di Istanbul ci sarà la fumata bianca.