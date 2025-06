Mercato Milan, per la Gazzetta Xhaka è più lontano. I rossoneri non mollano Javi Guerra

Granit Xhaka è più lontano dal Milan e al momento ci sono poche chance di vedere il centrocampista svizzero in maglia rossonera nella prossima stagione. Lo scrive gazzetta.it che spiega che da tempo il giocatore è nel mirino del Diavolo, ma prenderlo dal Bayer Leverkusen comporterebbe una spesa comunque sensibile tra cartellino e ingaggio e in via Aldo Rossi non sembrano intenzionati a fare un'altra eccezione per un altro over 30 dopo quella fatta per Luka Modric.

Se Xhaka è più lontano, il Milan, che sta chiudendo Samuele Ricci con il Torino e continua il suo pressing per avere Ardon Jashari dal Club Brugge, non molla la presa invece per Javi Guerra: i dirigenti milanisti sono infatti sempre in contatto con il Valencia per il giovane centrocampista per il quale hanno già presentato un'offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi. I rossoneri starebbero pensando ad un rilancio già nei prossimi giorni.