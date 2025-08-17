Accordo Leeds-Okafor, ma il Milan non ha ancora detto sì e riflette
MilanNews.it
Il futuro di Noah Okafor potrebbe essere lontano da Milano in questa stagione. Stando infatti a quanto riportato dal collega Luca Bianchin sui propri profili social, il Leeds United avrebbe raggiunto proprio in queste ore un accordo di massima con l'attaccante svizzero per quanto riguarda gli aspetti contrattuali.
La trattativa viaggia dunque spedita, con gli inglesi che vorrebbero portare in Premier League Okafor a titolo definitivo, anche se il Milan non avrebbe ancora detto sì a questa soluzione, in quanto dalle parti di via Aldo Rossi starebbero riflettendo soprattutto sull'utilità del giocatore nello scacchiere di Massimiliano Allegri.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Milan-Hojlund: Tare al lavoro per trovare un'intesa sia con lo United che con il giocatore. La situazione
Le più lette
2 LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-2): il campionato inizia con una vittoria nel segno di Lontani
Primo Piano
Tare a Mediaset: "Hojlund opzione buona per noi, lo stiamo valutando. Ma il calciomercato è imprevedibile. E Vlahovic..."
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Franco OrdineIn difesa i conti non tornano. Regalate a Jimenez un orologio! Maignan e Pulisic: subito rinnovi
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com