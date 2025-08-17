Accordo Leeds-Okafor, ma il Milan non ha ancora detto sì e riflette

Accordo Leeds-Okafor, ma il Milan non ha ancora detto sì e riflette
di Lorenzo De Angelis

Il futuro di Noah Okafor potrebbe essere lontano da Milano in questa stagione. Stando infatti a quanto riportato dal collega Luca Bianchin sui propri profili social, il Leeds United avrebbe raggiunto proprio in queste ore un accordo di massima con l'attaccante svizzero per quanto riguarda gli aspetti contrattuali. 

La trattativa viaggia dunque spedita, con gli inglesi che vorrebbero portare in Premier League Okafor a titolo definitivo, anche se il Milan non avrebbe ancora detto sì a questa soluzione, in quanto dalle parti di via Aldo Rossi starebbero riflettendo soprattutto sull'utilità del giocatore nello scacchiere di Massimiliano Allegri. 