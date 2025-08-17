Nicolas Jackson potrebbe diventare un'opzione per l'attacco del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul proprio canale YouTube, io noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Nicolas Jackson, esubero del Chelsea di Enzo Maresca il cui nome è stato accostato anche al Milan nel corso di queste settimane:

"Dobbiamo tenere d'occhio Nicolas Jackson. Si prevede che lascerà il Chelsea e c'è un accordo tra club e giocatore. L'Italia è una possibilità per Jackson. È nella lista del Milan da luglio e potrebbe essere un'opzione nel caso in cui le condizioni dell'accordo siano accettabili per il Milan".