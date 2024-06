Fofana si sbloccherà dopo l'Europeo: il Monaco ha ricevuto diverse chiamate

Non ci sono solo Mats Wieffer e Pierre-Emile Hojbjerg nel mirino del Milan per rafforzare il centrocampo con un profilo fisico e difensivo. Il primo nome che era stato accostato al Diavolo era quello di Youssouf Fofana, mediano del Monaco e della nazionale francese impegnata a Euro 2024. Il calciatore ha già deciso che lascerà i monegaschi nel corso di quest'estate mentre entra nell'ultimo anno del suo contratto. Molto probabilmente le trattative per il giocatore potranno intensificarsi solo dopo la fine del Campionato Europeo.

Intanto, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la squadra del Principato avrebbe già ricevuto diverse chiamate oltre a quella di interessamento del Milan. Sul giocatore c'è il pressing della Premier League ma anche del Psg che sui giocatori francesi esercita sempre un fascino diverso da altre pretendenti. Il club rossonero, che dovrà spendere almeno 25 milioni, spera di poter sfruttare anche l'opera di convincimento dei compagni di nazionale rossoneri.