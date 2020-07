FOX Sports Argentina - Nicolas Gonzalez, la proposta più concreta è del Milan. Futuro di Biglia in Europa

In una diretta di FOX Sports Radio Argentina, tra giornalisti della nota emittente, sono emerse alcune indiscrezioni interessanti riguardanti il Milan. La prima è relativa a Nicolas Gonzalez, attaccante classe '98 che ha trascinato lo Stoccarda in Bundesliga con 14 reti, 9 dei quali nel 2020. Il club rossonero avrebbe effettuato la proposta più concreta per il giovane attaccante che, nella giornata di lunedì, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb (qui l'articolo originale) nella quale ha rivelato di aver già comunicato al club tedesco la sua volontà di lasciare Stoccarda: "Ho già parlato col club e sono pronto per un nuovo capitolo della mia carriera".

La seconda indiscrezione porta a Lucas Biglia, il cui futuro sembrava all'Indipendiente. Il centrocampista argentino, stando a FOX Sports, dovrebbe invece restare in Europa anche dopo l'addio al Milan a fine stagione.