Gazzetta dello Sport - Ibrahimovic, il futuro dello svedese dovrebbe essere in Svezia

Nonostante l'infortunio che lo ha rallentato nel suo ritorno in campo, Zlatan Ibrahimovic sta lavorando quotidianamente per recuperare e portare il suo contributo alla causa rossonera. Lo svedese, nonostante un futuro incerto, ha grande voglia di tornare in campo e concludere il campionato con la maglia del Milan. Alla fine della Serie A, tuttavia, Ibrahimovic potrebbe lasciare i rossoneri. Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'ipotesi più probabile è quella del ritorno in Svezia all'Hammarby.