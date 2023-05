Gazzetta - Futuro Brahim Diaz: devono ancora cominciare le vere trattative tra Milan e Real Madrid

MilanNews.it

In casa rossonera tiene sempre banco anche la questione che riguarda il futuro di Brahim Diaz. Il prossimo 30 giugno scadrà il prestito dal Real Madrid e per ora non ci sono certezze su quale sarà il suo destino: tornerà in Spagna o verrà riscatto dal Milan? Come riporta La Gazzetta dello Sport, devono ancora cominciare le vere trattative tra i due club per il giovane trequartista che in questa stagione è stato spesso impiegato anche a destra da Stefano Pioli.