Gazzetta - Il Milan resta la priorità di Lopetegui. Ma il suo nome non scalda i tifosi milanisti

Julen Lopetegui aspetta il Milan che è la sua priorità, ma intanto il West Ham è in forte pressing su di lui, tanto che in Inghilterra parlano di un suo imminente viaggio in terra inglese per ascoltare la proposta del club londinese. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che l'ex ct spagnolo è in linea con tutti i parametri del club rossonero.

C'è però un grande "ma": il suo nome non scalda infatti per niente i tifosi milanisti che vorrebbe un altro profilo per la panchina del Diavolo. Per i supporters del Diavolo, Lopetegui non è l'uomo giusto per riaccendere l'entusiasmo spento del Diavolo. E oggi la società di via Aldo Rossi è sensibile all'umore dei suoi tifosi.