Gazzetta - Mercato Milan: piace Tiago Santos, terzino destro del Lille

Secondo quanto riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in vista della prossima stagione, il Milan ha messo nel mirino Tiago Santos, terzino destro classe 2002 del Lille di Fonseca, uno dei tecnici seguiti dal Diavolo per prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il suo prezzo è di oltre 10 milioni di euro.

Questi i numeri stagionali dell'esterno portoghese con il Lille:

PRESENZE LIGUE 1: 26

PRESENZE CONFERENCE LEAGUE: 9

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE QUALIFICAZIONI CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 40

MINUTI IN CAMPO: 3248'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0