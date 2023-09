Gazzetta - Milan da tempo sulle tracce di David, ma il prezzo è altissimo: 60 milioni. Tra un anno però...

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Milan è da tempo sulle tracce di Jonathan David, attaccante del Lille, ma per ora non ha mai potuto affondare visto che la sua valutazione è di 60 milioni di euro. I rossoneri però non lo mollano e sono al lavoro per provare a prenderlo nel 2024 quando avrà un solo anno di contratto e dunque si potrebbe muovere ad una cifra più bassa.