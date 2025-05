Gila obiettivo per la difesa? Tare lo portò alla Lazio

Con Igli Tare che ormai è a un passo dal diventare il nuovo direttore sportivo, possono cominciare le ipotesi su come il dirigente albanese intenderà muoversi sul mercato: da un lato per rinforzare la squadra, dall'altro per gestire qualche dolorosa partenza di lusso che molto probabilmente - complice anche la mancanza di Europa nella prossima stagione - ci sarà in casa rossonera. Uno dei reparti che potrebbe subire maggiori stravolgimenti è la difesa. Non solo per il rendimento di quest'anno ma anche perché Theo Hernandez è in partenza e anche Tomori e Thiaw potrebbero salutare, dal momento che erano stati vicinissimi a farlo già negli scorsi mesi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Tare come erede di Theo avrebbe individuato Destiny Udogie, laterale italiano da due stagioni al Tottenham. Per la difesa centrale invece servirà un colpo di sostanza e attenzione al nome di Mario Gila, cresciuto tantissimo alla Lazio e portato in biancoceleste proprio da Tare. Non è da escludere anche qualche colpo in prospettiva: in questo senso Leoni (Parma), Coppola (Verona) e Comuzzo (Fiorentina) sono i profili a cui prestare particolare attenzione.