Per Di Marzio, l'incontro tra Italiano e il Bologna per il rinnovo è stato interlocutorio. Ma c'è la volontà di proseguire insieme

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, questo è l'esito dell'incontro tra la dirigenza del Bologna e Vincenzo Italiano per il rinnovo di contratto: "Quello in data odierna - si legge sul sito - è stato soltanto un primo incontro interlocutorio, che ha permesso alle due parti di parlare meglio del progetto tecnico e dei prossimi passi. C’è la volontà reciproca di andare avanti insieme, anche perchè il Milan, interessato all’allenatore, non ha ancora affondato il colpo".

LE ULTIME DA MILANELLO DA BAIOCCHINI DI SKY

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport a Milanello, si è così espresso in diretta sulle prossime scelte del Milan tra scrivania, con l'annuncio a breve di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, e panchina, con la ricerca del post Sergio Conceicao: "Tare è la scelta della proprietà. Giorgio Furlani in questi giorni è fuori dall'Italia per impegni istituzionali, rientrerà venerdì e poi ogni giorno potrà essere quello giusto per ufficializzare il nuovo direttore sportivo. Il primo degli obiettivi di Tare sarà quello di trovare un allenatore. L'obiettivo è Vincenzo Italiano. Il Bologna, però, non vuole perderlo: proprio in queste ore la dirigenza rossoblu sta incontrando gli agenti dell'allenatore vincitore della Coppa Italia per proporgli un prolungamento (attualmente è in scadenza nel 2026) e adeguamento di contratto. Il Milan è alla finestra, è in attesa: se Italiano non trovasse un accordo per il futuro, allora ci si fionderebbe, altrimenti si dovrà trovare un'alternativa per la panchina. Magari nomi liberi da vincoli, come Allegri o Thiago Motta. Per ora, comunque, Italiano è in pole per il Milan".