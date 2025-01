Il Giornale - Milan, il nome di Joao Felix non convince tutti. Il Feyenoord preferirebbe non vendere ora Gimenez

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per l'attacco e negli ultimi giorni la pista più calda sembra essere quella che porta a Joao Felix del Chelsea. Come spiega Il Giornale in edicola questa mattina, il suo nome però non convince tutti nel club di via Aldo Rossi in quanto è la riserva di Leao nella nazionale portoghese e tende a giocare sulla fascia sinistra.

Ai rossoneri servirebbe di più un centravanti in grado di assicurare un numero importante di gol come per esempio Santiago Gimenez del Feyenoord, giocatore già seguito la scorsa estate. Il messicano, che ha anche il passaporto italiano, continua a piacere molto, ma non sarà facile portarlo subito a Milanello in quanto gli olandesi preferirebbero venderlo a giugno e non ora.