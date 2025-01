Il Giornale - Milan, oggi il via libera per Kyle Walker in rossonero

Il Milan si appresta a chiudere il suo primo colpo in questa finestra di mercato invernale: come riporta Il Giornale in edicola stamattina, infatti, è atteso per la giornata di oggi il via libera per lo sbarco di Kyle Walker in rossonero. L'operazione con il Manchester Citi dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Questi i numeri stagionali di Walker con la maglia del Manchester City:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 2

PRESENZE EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1159'

AMMONIZIONI: 3